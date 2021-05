Nove detidos por dezenas de burlas com MB Way

JN Hoje às 12:18 Facebook

A Polícia Judiciária conseguiu desmantelar uma rede de fraudes com recurso à aplicação MBWay que terá lesado dezenas de vítimas em pelo menos 170 mil euros. Foram detidos três homens e seis mulheres.

O inquérito foi tutelado pelo Ministério Público de Santarém, mas as vítimas estavam dispersas por várias comarcas do país. A estratégia das autoridades visou a localização e agrupamento das várias participações "por forma a demonstrar a atividade delituosa reiterada e organizada, conjugando e analisando toda a informação de forma a identificar/localizar os agora detidos."

Na sequência da operação, batizada de "No€Way", foram detidos 9 indivíduos - 6 mulheres 3 homens -, presumíveis autores de dezenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo. O valor do dano atingiu, até ao momento, um valor de cerca de 170 000€, prevendo-se que o valor possa aumentar com a continuação da investigação.

Na sequência das detenções e buscas domiciliárias procedeu-se à apreensão de vários objetos relacionados com a prática criminosa e/ou adquiridos da forma ilícita. A investigação contou com a colaboração com a SIBS, entidade gestora da aplicação MBWay.

Os detidos irão ser apresentados a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida a coação considerada adequada.