Nove detidos por suspeita de tráfico em Vila do Conde e Póvoa de Varzim

A PSP deteve, no sábado, nove pessoas suspeitas de tráfico de droga nos concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Foram apreendidos 10 mil euros e mais de 500 doses individuais de estupefaciente, em 20 buscas.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano do Porto da PSP emitido este domingo, no âmbito de uma "operação de combate ao crime de tráfico de estupefacientes" realizada no sábado, foram feitas 17 buscas domiciliárias e três não domiciliárias na área das cidades da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde.

Da ação resultaram nove detenções, de seis homens e três mulheres com idades entre os 29 e os 37 anos, residentes nos dois concelhos, que vão ser presentes às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.

Foram também apreendidas mais de 500 doses individuais de cocaína, haxixe, canábis e MDMA, dez mil euros e ainda objetos utilizados na venda da droga, nomeadamente quatro balanças de precisão. De acordo com a nota da PSP, foram identificadas 30 pessoas na operação, levada a cabo pela Divisão de Investigação Criminal, com o apoio da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia - Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico, Equipas de Intervenção Rápida e binómio cinotécnico da GNR.

No dia 14 de dezembro passado, a PSP já tinha realizado "49 buscas, de que resultaram 18 detenções (14 homens e quatro mulheres), cinco dos quais viram ser-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva". À data, a operação visou "indivíduos que, de forma organizada, se dedicavam ao tráfico de estupefacientes em eventos musicais e em estabelecimentos de diversão noturna" da Área Metropolitana do Porto, nomeadamente na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde.