Nove militares da GNR julgados por sequestrar e torturar suspeito em Gaia

Nove militares, um já reformado, vão ser julgados por, alegadamente, terem sequestrado e torturado um homem ao longo de nove horas no posto da GNR dos Carvalhos, Vila Nova de Gaia, em 2019. O Juízo de Instrução Criminal do Porto (JIC) havia decidido não pronunciar os arguidos, mas, após recurso do Ministério Público (MP), o Tribunal da Relação do Porto considerou haver indícios suficientes para condenação em julgamento.

O caso ocorreu a 25 de agosto de 2019. Segundo a acusação, havia suspeitas de que um homem teria furtado o automóvel de um militar já reformado. Com o objetivo de que este confessasse onde estava a carrinha, quatro elementos da GNR, estes no ativo, foram buscá-lo a casa da avó e levaram-no para o posto.

Durante nove horas, "os nove arguidos cometeram agressões físicas continuadas e intimidaram psicologicamente o ofendido, sem que, pelo local onde as agressões foram executadas, pelo número de horas pelas quais se prolongaram e pelo número de arguidos que o atingiram, este tivesse possibilidade de defesa", alegava a acusação, de 1 de junho de 2021.