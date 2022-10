Cinco suspeitos do maior cartel português ficam em prisão preventiva

Ficaram, este sábado, em prisão preventiva cinco dos nove detidos no âmbito de uma operação que, no início da semana, desmantelou a maior organização criminosa dedicada ao tráfico de cocaína em Portugal.

A Polícia Judiciária (PJ) concluiu, na terça-feira, uma megaoperação que culminou na realização de 55 buscas e na detenção de nove pessoas, suspeitas de integrarem uma rede criminosa dedicada ao tráfico de cocaína, a maior do país. "A operação visava o total desmantelamento de uma organização criminosa dedicada à importação para a Europa de consideráveis quantidades de cocaína", afirmo, na ocasião, o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ.

Entre os cinco detidos agora postos em prisão preventiva estão o irmão e o cunhado de Rúben Oliveira, considerado o maior narcotraficante português e que já havia sido detido numa primeira fase da operação Exotic Fruit. José Afonso, conhecido por Xulinhas, é outro dos traficantes enviados para a cadeia. Xulinhas era o braço direito de Rúben Oliveira e tinha assumido a liderança do cartel desde a detenção do chefe.

Tentáculos em portos, aeroportos e mercados abastecedores

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que dirigiu o inquérito, acrescenta que, pelo menos desde 2019, a organização de Rúben Oliveira introduziu, no mínimo, 1,6 toneladas de cocaína no país. O cartel dispunha, confirma o DCIAP, de "ramificações importantes em diversas estruturas, designadamente nos portos marítimos de Setúbal e de Leixões, no Aeroporto Humberto Delgado e no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa".

Locais por onde a cocaína entrava em território português. Nalguns casos, aponta fonte ligada ao processo, escondida em malas postas nos porões dos aviões que viajavam entre o Brasil e o aeroporto de Lisboa, mas na maioria das situações dissimulada em contentores transportados por navios que faziam a travessia entre os dois países.

Em fevereiro deste ano, por exemplo, a PJ apreendeu 350 quilos de cocaína, encobertos num carregamento aéreo de seis toneladas de papaia proveniente do Brasil, destinada a esta organização.