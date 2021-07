"Noviça" relata agressões: "Quando era com o chicote, era de ver estrelas"

Alexandra Lopes Hoje às 10:58 Facebook

Mulher que foi "noviça" em "convento" da Fraternidade Cristo Jovem relata agressões e castigos às mãos de um "freira" e de um padre. Julgamento de escravidão prossegue em Guimarães.

Cristina Faria, "noviça" do "convento" da Fraternidade Cristo Jovem, em Requião, Famalicão, garante que foi agredida pela "freira" Arminda Costa e que viu esta a bater noutras "noviças", com "a mão, com o chinelo e com o chicote". "Quando era com o chicote, era de ver estrelas", queixou-se. "Não sei de onde lhe vinha tanta força", observou Cristina, referindo-se a Arminda, que foi acusada de crimes de escravidão de "noviças", cometidos ao longo de anos. Outras duas "freiras", Isabel Silva e Joaquina Carvalho, e o padre da instituição, Joaquim Milheiro, também estão a ser julgados, no Tribunal de Guimarães, pelo mesmo tipo de crime.

Ouvida no julgamento esta semana, Cristina Faria contou que entrou para o "convento" em 1990, quando tinha 15 anos, e foi resgatada pela Polícia Judiciária em novembro de 2015, aquando das buscas. Mas regressou em janeiro de 2016, porque "as pessoas que lhe causavam problemas", Arminda e padre Milheiro, já lá não estavam, justificou. Confrontada com o fato do sacerdote ter regressado à Fraternidade poucos meses depois, a testemunha justificou que ele era "manipulado" por Arminda e, sem esta presente, já não representava uma ameaça.