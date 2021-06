Noviça relata "coças" e "castigos" às mãos de freira em "convento"

Alexandra Lopes Hoje às 07:22 Facebook

"Deu-me bofetadas na cara, nas costas, nas pernas e [deu-me] com o Evangelho na cabeça. E como foram tantas bofetadas, fiquei sem audição um pedaço de tempo", relatou na segunda-feira Luísa Freitas, uma das "noviças" da Fraternidade Cristo Jovem, situada em Requião, Famalicão, cujos responsáveis, padre Joaquim Milheiro e três "freiras", Isabel, Arminda e Joaquina, estão acusados de escravidão.

Aquela "noviça", hoje com 38 anos, contou ao coletivo de juízes do Tribunal de Guimarães, durante todo o dia de ontem, as "coças" e os "castigos" dados pela "irmã" Arminda, durante os onze anos em que viveu no "convento", bem como as jornadas de trabalho de "15 horas". E era insultada não só por Arminda, mas também pelo padre Joaquim Milheiro, acusou Luísa Freitas. De resto, a mulher garantiu que todos os que viviam na instituição sabiam o que "Arminda fazia". "E a irmã Joaquina presenciou muitas vezes", acrescentou, dizendo que vivia num clima de "pavor".