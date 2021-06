Novo imposto deu impulso ao contrabando de refrigerantes

Alexandre Panda Hoje às 07:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo quis desincentivar bebidas açucaradas, mas criou fenómeno criminal "bastante difícil de controlar", constata a GNR.

A GNR apreende todas as semanas mais de mil litros de bebidas, alcoólicas ou não, que provêm de contrabando. As redes criminosas que vivem deste tráfico aproveitam normalmente as destilarias legais para desviar milhares de garrafas e vendê-las no mercado paralelo. A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da Guarda, que, desde 2017, apreendeu 222 mil litros de bebidas, totalizando mais de 1,5 milhões de euros em mercadoria, está agora a braços com um novo fenómeno: o contrabando de bebidas não alcoólicas, importadas de Espanha.

Em 2017, foi introduzido no Código dos Impostos Especiais de Consumo um novo imposto sobre as bebidas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes. A medida governamental visou desincentivar o consumo de bebidas açucaradas, por um lado, e incentivar a indústria a reduzir o teor calórico destas bebidas, por outro. Mas veio criar um novo contrabando.