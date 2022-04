Novo ministro manda fechar bar no Porto após tiroteio

Adriana Castro Hoje às 16:25 Facebook

O novo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, informou esta manhã de segunda-feira o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, através de um telefonema, que decretou o encerramento do "Bling Bling Bar", no Porto, por seis meses, após um tiroteio na manhã de domingo.

De acordo com fonte da Câmara do Porto, Rui Moreira recebeu um telefonema esta manhã, enquanto decorria a reunião de Executivo, do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, "a informar que decretou o encerramento do espaço por seis meses".

Uma troca de tiros entre dois grupos rivais, na manhã deste domingo, à porta do "Bling Bling Bar", na Travessa de São Brás, perto da Igreja da Lapa, no Porto, causou pelo menos um ferido, que foi levado do local num carro particular. As autoridades identificaram cerca de 50 pessoas.

No local estiveram a Polícia Judiciária e a PSP, reforçada com uma unidade do Corpo Especial de Polícia, que entrou no estabelecimento de diversão noturna, por se suspeitar que no interior ainda estivessem intervenientes no confronto.

O encerramento provisório decretado pelo ministro da Administração Interna traduz-se numa medida cautelar para que, durante o período de seis meses, sejam implementadas medidas de segurança que mitiguem os desacatos recorrentes.