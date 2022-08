Novo recurso trava devolução de joias roubadas no banco Santander

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu recentemente manter as penas de prisão efetiva aplicadas pelo Tribunal de Braga, em 2021, aos cinco principais arguidos do assalto ao banco Santander, na cidade, de cujos cofres roubaram mais 4,2 milhões de euros, em dinheiro e joias, entre outros bens. Mas um novo recurso pode travar a devolução de joias e outras peças roubadas em 2018.

Com o acórdão do Supremo, os arguidos Joaquim Fernandes, Vítor Oliveira e Luís Miguel de Almeida ficaram condenados, respetivamente, a dez anos e 11 meses, oito anos e dez meses e sete anos e dez meses de cadeia. Já os arguidos Rui Jorge Fernandes e Mário Jorge Fernandes foram punidos, respetivamente, com cinco anos e quatro meses e seis anos e dez meses.