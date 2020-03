Número de estabelecimentos encerrados pelas autoridades duplicou em 24 horas

Inês Banha Hoje às 19:54 Facebook

A GNR e a PSP encerraram, em apenas 24 horas, 375 estabelecimentos que não cumpriram as normas impostas no decreto que regulamenta o estado de emergência. No mesmo período, foram detidas mais 12 pessoas, por violarem, nomeadamente, o dever de confinamento obrigatório.

No total, entre as zero horas de 22 de março e as 18 horas desta quarta-feira, foram detidas 39 pessoas e encerrados 649 estabelecimentos por desobediência ou resistência, anunciou, em comunicado, o Ministério da Administração Interna.

No balanço anterior, efetuado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ao início da noite de terça-feira, tinham sido detidas 27 pessoas e fechados 274 espaços comerciais por incumprimento das normas estabelecidas.

Entre outros aspetos, o decreto em vigor determina que pessoas infetadas pelo novo coronavírus ou em vigilância ativa estão impedidas de sair de casa e que a generalidade dos estabelecimentos tem de fechar portas, com os restaurantes e cafés a poderem funcionar apenas em regime de take-away.

"O Ministério da Administração Interna reitera o apelo a todos os cidadãos para o escrupuloso cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, contribuindo assim para conter a propagação da pandemia [da Covid-19]", lê-se na nota.