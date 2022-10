"Nunca agredi a minha mãe e quero saber onde está"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:51 Facebook

Mulher de 93 anos foi levada de casa por sinais de alegada violência doméstica detetados em ida ao hospital. Filho, com 71 anos, jura inocência.

Uma mulher, com 93 anos, foi internada numa unidade de cuidados continuados, depois de os médicos do Hospital Santo António, no Porto, terem identificado alegados sinais de maus-tratos.

A nonagenária vive, há mais de duas décadas, apenas com o filho, de 71 anos, mas este nega qualquer agressão. E acrescenta que há 15 dias que não recebe, nem da PSP nem do Ministério Público, qualquer informação sobre o paradeiro e o estado de saúde da progenitora.