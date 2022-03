"Nunca ligo às letras", diz baterista de banda associada aos Hammerskins

Dois de 27 acusados de pertencerem ao grupo de extrema-direita depuseram, esta quarta-feira, na segunda sessão do julgamento. Negaram as acusações.

O baterista de uma banda associada ao grupo de extrema-direita Hammerskins assegurou esta quarta-feira, em tribunal, que nunca se apercebeu das letras das músicas que ensaiou e tocou em público, entre as quais uma que incentiva à realização da saudação nazi.

"Nunca ligo às letras: ligo à métrica e ao ritmo da música", afirmou Pedro Guilherme, de 40 anos, acusado pelo Ministério Público de um crime de discriminação racial e um crime de incitamento à violência.

No segundo dia do julgamento de 27 alegados membros dos Hammerskins, em Lisboa, o arguido contou que nunca pertenceu à banda em causa e que apenas atuou com esta em duas ocasiões, em substituição de um outro baterista.

Os restantes três membros do grupo musical eram então outros três acusados no atual processo: Nuno Cerejeira, de 47 anos, Daniel Marques, de 47, e Tiago Leonel, de 36, que, para já, optaram por não prestar declarações.

"Nunca pertenci aos Hammerskins", sublinhou Pedro Guilherme, acrescentado que só ouviu falar do violento movimento de extrema-direita durante o processo em curso.

Camisolas contra refugiados

PUB

"Não tenho nenhuma ligação a este grupo: nunca pertenci, nem quis pertencer", alegou também, momentos depois, um outro suspeito de integrar os Hammerskins.

Luís Ribeiro, de 47 anos, é o proprietário de uma empresa que, em 2015, estampou a frase "refugees not welcome" ("refugiados não são bem-vindos") para uma manifestação contra a receção de pessoas refugiadas. Esta quarta-feira, negou, porém, que seja essa a sua posição.

"Não me identifico com essa mensagem, mas é trabalho e o trabalho foi realizado", referiu, ao depor em tribunal, Luís Ribeiro, acrescentando que não participou na manifestação, que decorreu na Assembleia da República.

O fornecimento das camisolas foi, segundo o empresário, solicitado por um outro arguido, Ricardo Afoito, de 44 anos, que, até ao momento, não falou no julgamento. Luís Ribeiro conhece ainda outros três arguidos, mas nenhum, defendeu, dos Hammerskins - um terá conhecido a assistir a jogos de futebol, outro durante umas férias no Algarve e o terceiro em contexto laboral.

O empresário responde por um crime de discriminação racial e um de tráfico de armas, este último relacionado com a posse de petardos. No total, estão a ser julgadas 27 pessoas, alguns dos quais por terem atacado com violência, motivados pelo ódio, de 18 pessoas na Grande Lisboa. Os casos ocorreram entre 2013 e 2017.

A sessão prossegue com a audição da primeira testemunha arrolada pelo Ministério Público.