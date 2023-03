Nunca se produziu tanta cocaína como nos últimos anos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:15 Facebook

O "Relatório Global sobre Cocaína 2023", publicado nesta quinta-feira, pela Organização das Nações Unidas (ONU), frisa que "os dados mais recentes mostram que o impacto da covid-19 não teve efeitos de longo prazo no tráfico da cocaína". Isto porque, após um período de menor fulgor, "o fornecimento de cocaína está em níveis recorde". "Quase duas mil toneladas foram produzidas em 2020, continuando um aumento dramático que começou em 2014, data em que os valores registados eram metade dos atuais", lê-se no documento.

A ONU, que contou com o auxílio de autoridades policiais de diferentes países e do Centro de Operações e Análises Marítimas (MAOC na sigla inglesa), justifica estes resultados "com a expansão da zona de cultivo, que duplicou entre 2013 e 2017, atingiu o pico em 2018 e voltou a subir em 2021". Só de 2020 para 2021, o cultivo de folha de coca na Colômbia, Peru e Bolívia aumentou 35%.

A maior quantidade disponível de cocaína também se deve a "melhorias no processo de conversão de folha de coca em cocaína".