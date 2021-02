O BMW da Polícia que apanha condutores ao telemóvel na VCI do Porto

Alexandra Figueira Hoje às 07:48 Facebook

Todos os dias, um carro descaracterizado da PSP fiscaliza a VCI do Porto.

O carro da PSP, um BMW preto descaracterizado, não precisa de mais do que uns dez minutos, na VCI do Porto, para encontrar alguém com o telemóvel na mão. Os pirilampos azuis são suficientes para que a condutora saia na próxima oportunidade. É na berma de um nó de acesso, já fora da VCI, que os agentes a confrontam com a infração, passam a multa e recebem o dinheiro por Multibanco.

Todos os dias, o carro-patrulha sai da zona de Campanhã e percorre a VCI várias vezes, nas duas direções. É com "demasiada" facilidade que encontram condutores com o telemóvel na mão e os olhos fora da estrada, diz a subcomissária da Divisão de Trânsito da PSP do Porto, Cátia Moura. Segue com o JN num outro carro, caracterizado, e vai explicando o objetivo destas operações: "A sinistralidade rodoviária tem que baixar mais e sabemos que o telemóvel é uma causa de distração".