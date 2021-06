O juiz que escreve para aproximar a justiça do povo

Teixeira Correia Hoje às 16:02 Facebook

José Lúcio lançou um livro com textos publicados durante quatro anos num jornal eletrónico de Beja.

Juiz há 34 anos, desembargador do Tribunal da Relação de Évora, José Lúcio lançou o livro "Crónicas do Lidador", obra que nasceu do exercício das funções de juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Beja e que em grande parte resulta da recolha de crónicas publicadas entre 2018 e 2021 no jornal eletrónico "Lidador Notícias", de Beja. O magistrado de 62 anos exerceu funções na capital do Baixo Alentejo entre junho de 2014 e 31 de dezembro de 2020, cargo que resultou da organização decretada pelo Ministério da Justiça e foi a sua defesa da abertura do meio judicial à Comunicação Social que o levou a escrever as crónicas semanais.

"As crónicas tinham a preocupação de comunicar com o exterior de modo a que as realidades da Justiça estivessem acessíveis aos olhares do cidadão comum", justificou.