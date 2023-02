O mesmo drama 40 anos depois de cocaína e heroína chegarem à cidade do Porto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:59 Facebook

Tráfico de droga já esteve concentrado nos bairros da Sé, São João de Deus e Aleixo antes de chegar à Pasteleira.

A "democratização" da droga, e a consequente diminuição do seu preço, trouxe, na década de 80 do século passado, o tráfico e consumo para o Porto. Desde então, a cocaína e a heroína tomaram à força vários locais da cidade e as medidas implementadas, longe de resolverem o problema, apenas forçaram a transferência do fenómeno para diferentes bairros. "Os toxicodependentes seguem os traficantes", resume Jorge Rocha.

Este dirigente da Arrimo - Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Social e Comunitário recorda que, pouco após a revolução de 25 de Abril, espaços como o Bairro da Sé, onde se situa a Rua Escura, ou o desaparecido Bairro da Mitra começaram a ser procurados por uma geração que se habitou a consumir estupefacientes de forma regular. "A droga sempre existiu, mas era muito cara e consumida apenas por intelectuais e artistas com poder económico. O regresso dos portugueses que viviam nas colónias trouxe para o país drogas como a liamba, mais baratas e acessíveis a quase todos", recorda.