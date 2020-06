O misterioso caso de João Marinho, desaparecido há um ano

Rogério Matos Hoje às 14:25 Facebook

Família em Azeitão não tem descanso, pois não há pistas do homem de 73 anos que saiu de casa para dar uma caminhada antes de ir assar sardinhas.

João Marinho desapareceu há um ano em Azeitão, Setúbal, e até hoje não há pistas que levem a Polícia Judiciária a perceber o que aconteceu nem o seu paradeiro. O almadense reformado passava os fins de semana com a mulher e a filha em Azeitão e, na manhã de 9 de junho de 2019, saiu para uma habitual caminhada antes do almoço. Parou na casa do primo e foi com a mulher dele que falou antes de desaparecer e nunca mais ser visto. João Marinho perguntou por António, e Maria João Simões disse-lhe que já tinha saído, indicando-lhe o caminho em direção a um centro comercial onde costuma tomar o pequeno-almoço.

O homem de 73 anos levou consigo levou uma bolsa de plástico com o cartão de cidadão, cartão bancário e Lisboa Viva, mas não o telemóvel. Sofre de um problema na fala, que o impede de gritar ou falar muito alto, e não lhe é conhecido qualquer distúrbio grave.