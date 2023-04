O tráfico de haxixe e a proximidade ao Norte de África: "Estamos expostos à ameaça"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:07 Facebook

Entrevista do JN a Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária.

O tráfico de haxixe de Marrocos para a Península Ibérica e, sobretudo, para a costa portuguesa está a aumentar?

Aquilo que vimos assistindo não é, infelizmente, um fenómeno novo, nem recente. Ao longo dos últimos anos, distintas organizações criminosas traficam estupefacientes, no caso haxixe, entre o Norte de África, que é o local da sua produção, e o continente europeu, que é um dos principais mercados consumidores deste tipo de droga. E frequentemente fazem-no através da Península Ibérica. Há rotas que são mais ou menos utilizadas pelas redes de traficantes, que se vão adaptando àquilo que são as realidades e às estratégias das forças policiais, a nível europeu. O território português é muito próximo da costa do Norte de África e, por esse motivo, estamos expostos a essa ameaça.