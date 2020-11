Obrigavam vítimas a adquirir cartão de crédito e a seguir iam às compras

Sandra Ferreira Hoje às 15:35 Facebook

Quatro homens, entre os 21 e os 33 anos, foram detidos, em Mangualde, no distrito de Viseu, pelo crime de extorsão.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Mangualde, que há quatro meses investigava os indivíduos, apurou que os suspeitos ameaçavam e coagiam as vítimas, obrigando-as a entrarem num veículo. Depois, transportavam-nas até um supermercado para que estas obtivessem um cartão de crédito em seu nome.

Os suspeitos faziam depois compras com os cartões de crédito das vítimas.

Após cinco buscas domiciliárias, os militares apreenderam uma catana, uma pistola de ar comprimido, um computador portátil, três telemóveis e documentação bancária e financeira.

Um dos indivíduos, presente ao tribunal de Viseu, ficou em prisão preventiva. Os outros três foram presentes a primeiro interrogatório judicial no tribunal de Mangualde e ficaram obrigados a apresentações periódicas no posto policial da área de residência.

A operação contou com o apoio da Unidade de Intervenção do Comando Territorial de Coimbra e com a Polícia Judiciária.