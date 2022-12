Observatório quer criar agrupamentos de prisões para poupar recursos

Inês Banha Hoje às 07:54 Facebook

Medida proposta para melhorar distribuição de guardas e de reclusos. Trabalhadores do sistema consideram que há cadeias a mais em Portugal.

O Observatório Permanente da Justiça (OPJ) defende, num estudo sobre o sistema prisional, que as cadeias geograficamente próximas devem passar a funcionar em rede. O objetivo é evitar o desperdício de recursos humanos, em particular de guardas prisionais, e melhorar a distribuição de reclusos, consoante as suas necessidades.

Atualmente, há no país 49 prisões - um número considerado "excessivo" pela maioria dos 131 guardas, diretores e técnicos entrevistados pelos investigadores. Os inquiridos lembram que, em regiões como o Minho, há cadeias pequenas com funcionários a mais e outras de grande dimensão com trabalhadores a menos.