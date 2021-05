Oficiais da Justiça de Braga querem que Governo cumpra promessas

Luís Moreira Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A maioria dos funcionários judiciais da comarca de Braga - cerca de 200 - concentrou-se, esta segunda-feira, à porta do Tribunal local, em plenário, para exigir ao Governo a concretização de medidas, já previstas nos orçamentos de estado de 2020 e 2021, como as de um suplemento remuneratório de recuperação de pendências, e de alterações ao estatuto de aposentação.

O coordenador do Norte do Sindicato do setor, Manuel Sousa disse ao JN que o Governo prometeu, também, mas não cumpre, preencher as mil vagas existentes nos tribunais: "prevemos que, dentro de poucos anos, saiam 2.700 oficiais da justiça para a reforma", salientou.

Gritando palavras de ordem como «Justiça» e, «Costa escuta, oficiais de Justiça estão em luta», os trabalhadores dizem-se "desrespeitados pelo Ministério da Justiça", o qual, após duas reuniões para discutir o caderno reivindicativo, "nunca mais quis falar com o Sindicato".

Manuel Sousa salienta que os oficiais de Justiça trabalham, diariamente, horas extras, sem remuneração, o que - vincou - lhes dá direito a um suplemento remuneratório e a um estatuto de aposentação que os beneficie por esse trabalho feito para além do horário legal: "a Ministra diz que, durante a pandemia, as pendências desceram, mas esquece-se de salientar que tal se deve ao esforço dos trabalhadores, que mantiveram as portas abertas dos tribunais".

A concluir, o sindicalista exorta os colegas a sair às 17 horas, não ficando nem mais um minuto na sala de audiências ou em diligências, e disse que a greve de uma hora por dia, entre as 10 e as 11 horas, marcada para o período de 17 de maio a 17 de junho, "visa paralisar os julgamentos e os restantes atos processuais.

Tal como sucedeu hoje com o adiamento, para nova data ou para o período da tarde de vários atos.