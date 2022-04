Oficiais da PSP julgados por proteger agente que matou assaltante de 16 anos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:09 Facebook

Dois oficiais da PSP estão a ser julgados por falsificação de um auto de notícia que descreve a morte, no Porto, de um assaltante, de 16 anos, baleado por um polícia, em 2016.

O caso também já levou vários outros polícias a admitirem terem mentido, mas, destes, só os agentes Rui Lourenço e Nuno Ferreira, envolvidos no incidente fatal, foram alvo de processos disciplinares. Mais dois oficiais que, entretanto, também se retrataram pelas falsas declarações, escaparam à ação disciplinar do Núcleo de Deontologia e Disciplina (NDD) da PSP do Porto. Esta aparente proteção mereceu críticas do Ministério Público (MP) e da juíza que pronunciou Jean Carvalho e Rui Dias, à data subcomissários, pelos crimes de falsificação de documento e abuso de poder.

O auto de notícia que relata os acontecimentos da madrugada de 30 de agosto de 2016 era explícito. Os agentes Nuno Ferreira e Rui Lourenço encontraram, por acaso, o grupo de assaltantes na rua das Águas Férreas de Campanhã, no Porto, deram ordem de paragem ao automóvel em que eles seguiam e protegeram-se atrás das portas do carro patrulha quando a viatura em fuga veio na sua direção.