Oito detidos por tráfico de droga em zonas de diversão noturna

A GNR deteve oito pessoas e apreendeu 187 doses de estupefacientes, entre quinta-feira e sábado, no âmbito de uma operação de combate à criminalidade realizada em zonas de diversão noturna do Algarve.

Em comunicado, a GNR adiantou que deteve seis homens e duas mulheres, com idades entre os 17 e os 41 anos, em Albufeira, Vilamoura e Portimão, no distrito de Faro, por crime de tráfico de droga.

Segundo aquela força militar, a operação visou "sobretudo as zonas de maior aglomerado de pessoas e de diversão noturna de Albufeira, Vilamoura e Portimão", tendo sido realizadas "ações de fiscalização aleatória em vários locais daqueles concelhos".

No decurso da operação, foram apreendidas 47 doses de cocaína, 138 doses de haxixe, duas doses de liamba, um telemóvel e 580 euros.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Albufeira, ao Tribunal Judicial de Loulé e ao Tribunal Judicial de Portimão.

A operação contou com militares do Núcleo de Investigação Criminal de Albufeira, do Posto Territorial de Vilamoura e do Núcleo de Investigação Criminal de Portimão.