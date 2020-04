Oito detidos por violação de confinamento ou desobediência

JN/Agências Hoje às 22:20 Facebook

Oito pessoas foram detidas por violarem a obrigação de confinamento e outros crimes de desobediência pelas forças de segurança, até às 17 horas deste sábado, no âmbito do estado de emergência, anunciou o Ministério da Administração Interna.

De acordo com a informação, a PSP e GNR detiveram, "até às 17 horas de hoje [sábado], oito pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência".

A mesma nota adianta que foram encerrados 63 estabelecimentos por "incumprimento das normas estabelecidas" e lembra que o estado de emergência foi renovado e está em vigor desde as 00:00 de sexta-feira.

Os números divulgados este sábado "juntam-se aos verificados no primeiro período do estado de emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, no qual se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais", contabiliza o Governo.

Lembrando que a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) têm desenvolvido uma "intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização", o Ministério da Administração Interna insiste na "imperiosa necessidade" de conter o contágio de covid-19 e pede à população um "cumprimento rigoroso das medidas impostas".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 60 mil.

Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 610 mil infetados e mais de 44 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.362 óbitos em 124.632 casos confirmados até hoje.

Em Portugal, segundo o balanço feito este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 266 mortes e 10.524 casos de infeções confirmadas.

Dos infetados, 1075 estão internados, 251 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 75 doentes que já recuperaram.