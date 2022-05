Oito homens espancam casal com bebé em disputa de estacionamento

T.R.A. Hoje às 16:13 Facebook

Um homem e uma mulher, de cerca de 30 anos, com um bebé, foram violentamente agredidos por oito indivíduos ontem à tarde, em Camarate. A origem das agressões foi uma disputa por um lugar de estacionamento.

O caso ocorreu ontem, sábado, pelas 18.10 horas, na rua Eduardo Augusto Pinto, em Camarate, Loures. O casal agredido tinha nacionalidade brasileira e ia acompanhado de uma criança de colo e da tia dela. Os oito agressores faziam-se deslocar em três carros.

Segundo fonte oficial da PSP, o homem brasileiro ficou bastante ensanguentado e foi levado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A mulher também sofreu vários ferimentos e foi hospitalizada. Fonte oficial da PSP de Lisboa afirma não ter informações de que o bebé tenha ficado ferido.

Segundo apuraram as autoridades no local, os atacantes e as vítimas não se conheciam. As agressões ao casal terão sido motivadas pela disputa de um lugar de estacionamento.

O caso seguiu para investigação, sendo que a polícia já tem informações que poderão permitir a identificação dos agressores, nomeadamente, as matrículas das suas viaturas e testemunhos de pessoas que assistiram às agressões.