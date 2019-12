Oito mil peças de roupa e sapatos contrafeitos apreendidos em Amarante e na Póvoa

António Orlando Hoje às 20:57 Facebook

O Mercado Municipal de Amarante e a Feira Semanal da Freguesia da Estela, no concelho da Póvoa de Varzim, foram alvo de uma operação da GNR de combate à venda de material de vestuário e calçado contrafeito.

Os militares de Amarante e da Póvoa encontram, no total, 7908 peças de vestuário e 452 pares de calçado, com o valor aproximado de 26 mil euros de material contrafeito de reconhecidas marcas.

Foram identificados sete homens, com idades entres os 25 e os 60 anos, "dois dos quais com antecedentes criminais pela prática deste tipo de crime, tendo sido constituídos arguidos pela prática do crime de contrafação", precisou fonte da Guarda.

Os factos foram remetidos aos Tribunais Judiciais de Amarante e Póvoa de Varzim.