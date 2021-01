Oito presos passam Natal em casa e voltam à cadeia com covid-19

Teixeira Correia Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito reclusos do Estabelecimento Prisional (EP) de Beja acabam de ser transferidos para o Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias (Sintra), depois de terem passado o Natal em casa e, no regresso, terem testado positivo para a covid-19.

A situação foi confirmada pelo responsável das relações públicas da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), José Semedo Moreira, que explicou que os reclusos tinham saído do EP de Beja "no contexto da flexibilização das penas", mas, no regresso, tiveram de ser sujeitos a testes de despistagem da covid-19, que deram resultado positivo. "Ainda que assintomáticos", aqueles reclusos "foram encaminhados para o hospital prisional", acrescentou.

José Moreira também informou que, "durante o dia 2 de janeiro, as autoridades de saúde locais procederam à testagem de reclusos e trabalhadores do EP Beja, cujos resultados se aguardam".

Tal como JN revelou, no passado dia 26 de dezembro, tinha sido identificado um caso positivo num guarda prisional, que terá resultado de um contacto com uma pessoa infetada em contexto familiar. O guarda deixou de imediato o serviço e obrigou a que quatro colegas de turno fossem colocados em isolamento profilático.

Sobre este caso a DGRSP justificou que "o trabalhador está no seu domicílio", não existindo, para já, novos casos entre o Corpo de Guardas Prisionais do EP de Beja, até ao conhecimento dos resultados dos testes efetuados ontem.