Oito queixas por dia de burlas a idosos nos últimos cinco anos

Há cinco anos que crimes crescem. Isolamento dos seniores, agravado pela pandemia, e novos tipos de fraude relacionados com a doença ajudam a aumentar número de vítimas.

Sós e debilitados pela idade são alvos fáceis dos burlões que, em poucos minutos, conseguem enganar as vítimas e levar-lhes, muitas vezes, as poupanças de uma vida. Todos os dias, oito idosos são ludibriados em Portugal e o fenómeno não pára de crescer há cinco anos. Hoje em dia, os criminosos adaptaram as narrativas de embuste à pandemia, usando falsas campanhas de vacinação ou de desinfeção contra a covid-19.