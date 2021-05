Oito quilos de haxixe escondidos entre pedras num caminho em Loulé

JN/Agências Hoje às 11:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR encontrou, na sexta-feira, um pacote com cerca de oito quilogramas de haxixe que estava dissimulado perto de um caminho florestal, no concelho de Loulé, no distrito de Faro.

A droga foi detetada durante uma ação de patrulhamento dos militares do posto de Salir, no âmbito da campanha Floresta Segura, "dissimulada num aglomerado de pedras", especificou aquela força em comunicado.

Segundo a GNR, "dentro do embrulho, com cerca de oito quilogramas, estavam diversos pacotes com o produto estupefaciente, uma quantidade suficiente para produzir cerca de 15.800 doses".

O caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Loulé.