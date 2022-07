Oito suspeitos de tráfico nos distritos do Porto e Aveiro em prisão preventiva 

Oito dos 20 indivíduos detidos, na terça-feira, no âmbito de uma ação de combate ao tráfico de estupefacientes levada a efeito pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Feira ficam a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Ouvidos em primeiro interrogatório judicial, ao longo da tarde desta sexta-feira, no Tribunal da Feira, oito dos envolvidos na rede de tráfico viram ser decretada a medida de coação mais gravosa.

Os restantes elementos têm que se apresentar semanalmente na força de segurança da área de residência.

Esta rede dedicada ao tráfico estupefacientes, na zona norte do distrito de Aveiro e sul do distrito do Porto, tinha como cabecilha um indivíduo de Vila Nova de Gaia.

Atuavam nos concelhos de Santa Maria da Feira, Vale de Cambra, Santo Tirso, Matosinhos, Vila Nova Gaia, Ovar e Espinho.

A investigação realizada pelo NIC de Santa Maria da Feira, sob a coordenação do Departamento de Investigação e Acão Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira, durou cerca de um ano e meio.

A investigação culminou com o cumprimento de 12 mandados de detenção, 32 mandados de busca domiciliária, 24 em viaturas e oito em estabelecimentos, garagens e anexos, nos distritos de Aveiro e Porto.

No decorrer da operação foram apreendidas 43.267 doses de haxixe; 3181 doses de cocaína; 316 doses de liamba; 59,2 gramas de óleo de haxixe; 126,2 gramas de anfetaminas; 650 selos de LSD; 55,25 gramas de MDMA; 24 pastilhas de ecstasy; 14 082 euros em numerário; Material de corte e embalamento; Treze viaturas e duas armas.

Na ação foram empenhados 158 militares da estrutura de investigação criminal, das valências territorial e de intervenção, do Comando Territorial de Aveiro, Braga, Porto e Viseu. A ação contou ainda com o apoio da PSP.