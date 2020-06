Onda de assaltos deixa Vilarinha sob clima de medo

Ana Sofia Rocha Hoje às 14:14 Facebook

Ladrões entram em garagens de bairro no Porto durante a noite. PSP já fez detenções e diz estar atenta.

"Sinto que, se não for feito nada agora, daqui a uns tempos vamos ter pessoas a entrar dentro das casas enquanto dormimos", diz, preocupada, Isadora Fevereiro, moradora do bairro da Vilarinha, no Porto, onde uma onda de assaltos está a deixar a população inquieta. A PSP admite já ter feito detenções naquela zona habitacional, mas quem lá mora reclama mais ação.

Há cerca de uma semana, a mota de Isadora foi roubada da garagem durante noite. "Dantes eram os vidros dos carros partidos, agora já vão às garagens. Estes assaltos começaram mais ou menos em janeiro e de há três meses para cá tem sido muito pior", lembra Isadora.