Onze animais encontrados mortos em hotel canino

A responsável de um hotel canino em Mafra terá abandonado por vários dias os animais que estavam ao seu cuidado. Pelo menos onze dos animais ali albergados terão morrido. Os restantes foram entretanto recolhidos pela Câmara Municipal de Mafra ou pelos respetivos donos. A dona do hotel já se terá entregado no posto da GNR.

Ao que tudo indica, o espaço funcionaria como hotel de cães mas também como local de abrigo para cães recolhidos das ruas por cidadãos e associações e que estavam à espera de ser adotados. Segundo a associação Adoro Mimos, que há algum tempo chegou a colaborar com hotel, a responsável "abandonou o espaço, sendo que no local ficaram vários animais", alguns dos quais viriam entretanto a falecer.

O cenário encontrado pela GNR quando entrou no hotel canino terá sido bastante chocante, com animais mortos e os sobreviventes a alimentarem-se dos seus cadáveres. Haveria corpos nas boxes mas também no interior da casa onde a responsável morava.