Onze detidos por tráfico de droga em três concelhos do Tâmega e Sousa

A GNR deteve 10 homens e uma mulher por alegado tráfico de droga nos concelhos de Amarante, Felgueiras e Marco de Canaveses, no distrito do Porto.

A operação policial, que decorreu na quarta-feira, permitiu apreender "11.880 doses de heroína, 6.915 doses de cocaína, seis balanças de precisão, 22 telemóveis e 28.154 euros em numerário", segundo um comunicado da GNR.

No âmbito da investigação criminal, que decorria há cerca de dois anos, foram realizadas dezenas de buscas em habitações, anexos e veículos.

Os militares apreenderam ainda um moinho, 13 viaturas, duas armas de fogo, diversas munições e 468 maços de tabaco sem estampilha.

Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 21 e os 65 anos.

No decorrer da operação, informa a GNR, participaram cerca de cem militares dos comandos territoriais do Porto, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real e Braga e da Unidade de Intervenção.

Os detidos, já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, vão ser esta quinta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.