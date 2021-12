Onze estabelecimentos suspensos na sexta à noite por incumprimento de regras

Rita Salcedas Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A ASAE suspendeu, na noite passada, 11 estabelecimentos durante uma operação de fiscalização de restaurantes, bares e discotecas por não cumprimento das regras definidas em contexto de pandemia.

O principal objetivo da operação "Outbreak - Fase II" foi "fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade de apresentação de certificado digital" ou comprovativo de realização de teste à covid-19, explicou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), em comunicado divulgado este sábado. A ação decorreu durante a noite de sexta-feira, nas cidades de Santa Maria da Feira, Ovar, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Mirandela, Coimbra, Condeixa, Viseu, Covilhã, Odivelas, Sintra, Setúbal, Nazaré, São Martinho do Porto, Estremoz e Vilamoura.

Em colaboração com a PSP e a GNR, a ASAE suspendeu a atividade de 11 estabelecimentos situados em Santa Maria da Feira, Vilamoura, Mirandela, Ovar, Setúbal, Estremoz, Sintra e Póvoa de Varzim, por não cumprimento das regras definidas para o atual contexto de pandemia.

Menor de 16 anos com documento falso

"Foram fiscalizados 72 operadores económicos, tendo sido instaurados 53 processos de contraordenação, dos quais 46 estão relacionados com incumprimento das regras estabelecidas em contexto de pandemia, incluindo 20 pela falta de observância do dever de verificação, por parte dos responsáveis dos estabelecimentos, do certificado digital ou testes covid-19, 24 a clientes por falta de observância do dever de apresentação e detenção de certificado digital covid da UE, 1 por falta do uso de máscara por parte de funcionário e 1 por falta de observância das regras de funcionamento de estabelecimento (falta de afixação de lotação e produto desinfetante)", explica a nota.

No âmbito da mesma operação, foram também instaurados dois processos crime, um pela identificação de um menor de 16 anos com documento de identificação falsificado, e outro, "por usurpação e/ou aproveitamento de obra usurpada".