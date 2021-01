Onze militares da GNR de Torre Dona Chama em Mirandela com covid-19

Fernando Pires Hoje às 18:33 Facebook

Um surto de covid-19 no posto da GNR da vila de Torre de Dona Chama, no concelho de Mirandela, já conta com 11 militares infetados, confirmou ao JN fonte daquela força de segurança.

Os militares infetados, alguns com sintomas ligeiros e outros assintomáticos, já estão a recuperar em casa e outros estão em isolamento profilático, seguindo as indicações das autoridades locais de saúde pública.

Ao que apuramos, o posto do distrito de Bragança já foi descontaminado para garantir as condições de segurança aos militares que vão ser transferidos, provisoriamente, do destacamento territorial de Mirandela e dessa forma poderem assegurar o atendimento daquele posto da GNR, bem como a resposta a qualquer ocorrência.

O mais recente boletim das autoridades de saúde do distrito de Bragança, a que o JN teve acesso, indica que o concelho de Mirandela tem 152 dos 1203 casos ainda ativos do distrito.