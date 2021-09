Salomão Rodrigues Hoje às 17:43 Facebook

Um total de 11 pessoas foram, na quarta-feira, detidas pela PSP de Espinho para comparecerem na condição de testemunhas no âmbito de um processo de droga.

A PSP deteve três mulheres e oito homens, com idades compreendidas entre os 27 e os 51 anos para testemunharem no âmbito do processo Barba Ruiva.

Duas destas pessoas estão já detidas preventivamente à guarda de outro processo.