Operação Admiral: Segurança máxima por ameaças de morte a arrependidos

Duplo risco de evasão e intimidações a quem colabora com a Justiça ditam reforço de proteção.

São informações sigilosas que chegaram às autoridades portuguesas e que levaram ao reforço de segurança à volta do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Além do risco de tentativa de evasão, existem sérias ameaças de morte aos arguidos da Operação Admiral que decidiram colaborar com as autoridades na investigação à maior rede de fraude fiscal na União Europeia, suspeita de ter lesado vários estados em 2,2 mil milhões de euros. Só Portugal terá sido lesado em cerca de 320 milhões de euros, em sede de IVA, mas também de IRC.

As avaliações de risco feitas pelos serviços de informações do Estado e da PSP, logo após as detenções dos cabecilhas da rede, já apontavam para um grau elevado de perigo. Tanto é que o juiz de instrução criminal Pedro Miguel Vieira foi colocado sob medidas de segurança, com acompanhamento 24 horas por dia de elementos do Corpo de Segurança da PSP.