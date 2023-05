Operação Babel leva PJ a fazer buscas na Câmara de Braga

Alexandre Panda e Luís Moreira Hoje às 16:31 Facebook

A "Operação Babel", que determinou a detenção do vice presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, assim como a dos empresários Elad Dror e Paulo Malafaia, levou à realização de buscas na Câmara Municipal de Braga. Em causa está o projeto Convento do Carmo, liderado pelo CEO do Grupo Fortera, que terá beneficiado de favorecimento de um diretor da Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), Amândio Dias, também detido na operação, por suspeitas de ter recebido 80 mil euros para emitir pareceres favoráveis. A Câmara de Braga não é diretamente visada no inquérito.

A intervenção em imóveis e zonas classificadas está sujeita à emissão de parecer da DRC e o projeto do Convento do Carmo, do grupo israelita Fortera pretendia requalificar e transformar o antigo Convento das Carmelitas, de 1655, numa unidade hoteleira de quatro estrelas, com 70 quartos, piscina e ginásio.

De acordo com a investigação da Polícia Judiciária do Porto e do Ministério Público, Elad Dror e Paulo Malafaia quiseram em 2020, garantir a emissão de um parecer favorável à reconversão do convento classificado em hotel de luxo. Terão abordado Amândio Dias que exercia funções de diretor da Direção de Serviços de Bens Culturais da DRC-N.