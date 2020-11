Operação da PSP na Ponte 25 de abril sem casos de violação de recolher obrigatório

JN/Agências Hoje às 10:02 Facebook

A PSP fiscalizou 470 veículos na Ponte 25 de abril, numa operação conduzida entre o final da noite de sexta-feira e esta madrugada, mas não identificou nenhum caso de violação do recolher obrigatório, instaurado para combater a pandemia.

"Todos os casos que foram fiscalizados, em 470 veículos, tinham justificação para estar a circular àquela hora", disse à Lusa o comandante Félix, da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa.

A maioria eram pessoas que "vinham do trabalho" ou "iam trabalhar" e "traziam declarações da entidade patronal para poderem deslocar-se", precisou a mesma fonte.

Em alguns casos, regressavam a casa "após terem jantado, apenas não estavam em casa porque houve um congestionamento e não conseguiram chegar à hora que pretendiam", acrescentou.

Durante a operação, que decorreu entre as 22.30 horas de sexta-feira e as 2.30 horas desta madrugada na A2, na ponte 25 de Abril, no sentido Norte-Sul, a PSP levantou seis autos de contraordenação por infrações várias (três por falta de inspeção periódica e dois por falta de documentos, além de um veículo pesado que circulava com excesso de peso).

A PSP apreendeu ainda dois veículos, "um por dívidas fiscais às Finanças e outro por ordem do Tribunal", segundo a mesma fonte.

A operação de fiscalização do trânsito envolveu 17 agentes da PSP, apoiados por oito veículos policiais.

Portugal está em estado de emergência desde 9 de novembro, que se prolonga até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passa a 191 a partir de segunda-feira.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23 horas e as 5 horas, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13 horas de sábado e as 5 horas de domingo e entre as 13 horas de domingo e as 5 horas de segunda-feira.