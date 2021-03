Operação musculada da PSP para identificar agressores de polícias

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Elementos de várias valências da Polícia estão em força no Bairro dos Navegadores, em Oeiras, onde há duas noites consecutivas ocorrem confrontos entre moradores e patrulhas da PSP

A PSP está a realizar uma operação musculada no Bairro dos Navegadores, em Oeiras, local onde, há duas noites consecutivas, a polícia esteve envolvida em confrontos com moradores. Os objetivos desta ação, que conta com várias valências, inclusive da Unidade Especial de Polícia, passam por devolver a tranquilidade ao bairro e identificar os moradores que arremessaram pedras, paus e garrafas de vidro aos agentes.

Entretanto, apurou o JN, os três homens que foram detidos na primeira das duas noites de violência, foram libertados sem qualquer medida de coação, para além do termo de identidade e residência. O processo baixou a inquérito para que seja investigado.

Os problemas no Bairro dos Navegadores começaram na madrugada de terça-feira, quando os moradores alertaram a PSP por causa de um indivíduo que circulava pelas ruas aos berros, impedindo o descanso das famílias que ali residiam. À chegada da primeira patrulha, o homem reagiu com violência e agrediu dois polícias, que foram obrigados a acionar reforços. Quando mais patrulhas chegaram ao local e se preparavam para deter o agressor, cerca de 30 familiares e amigos do suspeito vieram em seu socorro e conseguiram resgatá-lo. Seguiram-se confrontos entre os polícias e os elementos do grupo, que envolveram o arremesso de pedras, troncos de madeira e garrafas de vidro e que terminaram com a detenção de três homens, um dos quais o indivíduo que espoletou toda a situação.

Já na madrugada desta quarta-feira, uma patrulha que passava no Bairro foi atacada. "Várias pessoas que estavam na rua voltaram a arremessar pedras e paus contra os polícias", refere o comissário Paulo Morgado. O adjunto da Divisão Policial de Oeiras acrescenta que foram acionados reforços, mas que não foi possível deter nenhum dos agressores.

PUB

Por esse motivo, a PSP regressou ao bairro na tarde desta quarta-feira. "A PSP não permite que ações isoladas de uma minoria coloquem em causa a segurança dos restantes moradores, que são pessoas de bem e trabalhadores", afirma. Paulo Morgado assume que a "ação de visibilidade" em curso pretende "devolver a tranquilidade ao bairro" e, simultaneamente, "tentar identificar os indivíduos" que atacaram, na última madrugada os polícias.

A operação musculada conta com elementos das várias unidades da PSP e só terminará quando a PSP entender que os objetivos definidos foram alcançados.