Operação na Pasteleira Nova apreendeu um milhão de euros em droga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A operação policial que, na quinta-feira, visou o Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, terminou com a apreensão de uma quantidade de droga que, a preços de venda na rua, está avaliada em cerca de um milhão de euros. Além da cocaína, heroína e haxixe, a PSP apreendeu também 13 mil euros em notas, provenientes do tráfico de droga.

Na manhã desta sexta-feira, o comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, comissário Sousa Pereira, confirmou que, tal como o JN avançou, entre os 15 detidos (nove homens e seis mulheres) na ação policial está o líder da maior organização dedicada ao tráfico implementada no "supermercado de droga" do Norte do país.

"Conseguimos, de uma forma concreta, desfazer uma das principais redes de tráfico de droga na Pasteleira Nova", afirmou o oficial. Segundo o comissário Sousa Pereira, a operação de quinta-feira "foi muito bem-sucedida", em resultado da "apreensão de 62 mil doses de drogas apreendidas", distribuídas por seis quilos de cocaína, três de haxixe e 2,5 de heroína. Feitas as contas, a droga apreendida vale cerca de um milhão de euros a preços de venda ao consumidor final.

PUB

Moradores cediam casas a traficantes

O comissário Sousa Pereira confirmou que a rede desmantelada "traficava um elevado volume de droga na Pasteleira Nova" e era muito organizada e estratificada. "Tinha um líder e vários colaboradores com distintas funções, inclusive a de vendedores (ao toxicodependente). Todos foram detidos. Tinha ainda, entre os colaboradores, moradores do bairro, que também foram detidos", descreveu.

Estes moradores detidos cediam as suas habitações para que o grupo criminoso guardasse a droga vendida, depois, na rua. Eram para estas casas de recuo que os traficantes fugiam e se escondiam quando eram perseguidos pelos polícias.

No âmbito das 50 buscas efetuadas, a PSP apreendeu, igualmente, armas de fogo que, explica o comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, eram usadas pelos traficantes "para se defenderem de ataques de outras redes ou para enfrentarem algum roubo".