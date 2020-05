Operação policial fecha cafés no Bairro da Jamaica

Rogério Matos Hoje às 17:59 Facebook

A PSP está a realizar uma ação de fiscalização para encerrar os cafés que já tinham recebido ordem de fecho devido à pandemia de covid-19, que afetou 16 moradores no início do mês.

O contingente policial da PSP de Setúbal conta com vários elementos que estão no bairro a sensibilizar a população para a necessidade de evitar ajuntamentos, numa operação conjunta com a Direção-Geral de Saúde e a autarquia do Seixal.

Atualmente, o número de infetados no Bairro da Jamaica é de 12. Na origem do surto esteve uma festa que juntou mais de 50 jovens numa vivenda na Herdade da Aroeira, em Almada, no primeiro fim de semana do mês, nos últimos dias do Estado de Emergência e quando era proibido viajar entre concelhos.