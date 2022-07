Operação "Teia Dourada" com buscas da PSP em 11 concelhos do país

JN Hoje às 13:36 Facebook

A PSP está, este domingo, a realizar buscas domiciliárias em Aveiro, Coimbra e Porto por crimes relacionados com roubo e furto em residência no âmbito da operação "Teia Dourada".

A PSP atua dando cumprimento a 30 Mandados de Busca e Apreensão, de entre os quais 23 são buscas domiciliárias, bem como de 7 Mandados de Detenção, e conta com o apoio da Unidade Especial de Polícia (UEP/PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), envolvendo um total de cerca de 400 polícias.

O inquérito está relacionado com a prática de vários crimes de roubo e furto em residência e roubo de arma de fogo.

A Operação "Teia Dourada" está no terreno em três distritos, em 11 concelhos : Aveiro, Águeda, Lousã, Sever do Vouga, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Vagos, Murtosa, Porto e Matosinhos.