Operação Vórtex: Montenegro fotografado em restaurante de detido

Hoje às 08:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Em abril do ano passado, a Polícia Judiciária do Porto realizou uma ação de vigilância na inauguração do restaurante A Cabana, do empresário Francisco Pessegueiro. Os inspetores queriam ver se havia eleitos ou funcionários da Câmara de Espinho no jantar, no âmbito da investigação da denominada operação Vórtex.

Além do proprietário, a PJ verificou a presença do ex-presidente de Câmara Pinto Moreira e também do líder do PSD, Luís Montenegro, presidente da Assembleia Municipal de Espinho entre 2007 e 2013 e que não é visado neste inquérito.

Ambos foram fotografados a jantar na mesma mesa, numa sala onde estiveram mais dois detidos: o arquiteto João Rodrigues e o empresário Paulo Malafaia.