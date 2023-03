Operador de call center fascinado pelo fogo incendeia ecopontos

Um operador de call center, de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de ter incendiado quatro ecopontos em várias ruas da localidade de São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia. O jovem também é suspeito de ter ateado seis incêndios urbanos, na mesma localidade, entre 2019 e 2020.

Será pelo fascínio do fogo que o jovem, residente em São Félix da Marinha, ateou os quatro incêndios a 19 de dezembro do ano passado. Com recurso a chama direta, limitando-se a usar um isqueiro para incendiar o papel e papelão depositados nos ecopontos, foi às ruas da Bela Vista, Indústria, Cardal e Divisão para cometer os crimes.

Num dos casos, um dos moradores teve de deslocar o veículo que estava em risco de ser atingido pelas chamas, que foram apagadas pelos bombeiros.

PUB

O JN sabe que entre 2019 e 2020, o homem foi investigado por seis incêndios suspeitos identificados na mesma zona. Terá ateado o fogo a material de construção, mas também a arvoredo que delimitava propriedades. Na altura, também não deu justificação para os atos. Ainda não foi julgado por estes casos.

O jovem foi esta quinta-feira levado para o Tribunal de Instrução Criminal do Porto. As medidas de coação ainda não são conhecidas.