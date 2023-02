Operadores de "call center" sacam 640 mil euros com burlas no MB Way

Tinham a experiência de operadores de "call center", treinados para convencer as pessoas, e puseram em prática as técnicas de argumentação para montar um gigantesco esquema de burla com o MB Way, especialmente dirigida a donos de restaurantes ou lojas de todo o país, a quem sacaram cerca de 640 mil euros. Mas após cerca de dois anos, a dupla e os cúmplices que ajudavam no branqueamento, através de casinos online, foram detidos pela PSP.

Os dois principais arguidos, atualmente em prisão preventiva, foram condenados por burla e falsidade informática a sete anos e meio e sete anos e oito meses de cadeia pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia, que sentenciou mais cinco pessoas por lavagem de dinheiro proveniente dos crimes. O fenómeno das burlas com MB Way está novamente a crescer, com cerca de dez queixas por dias registadas em 2022.

Segundo o acórdão dos juízes Fernanda Amaral, António Nogueira e Amélia Teixeira, os dois arguidos, residentes em Gaia, usaram a sua "experiência comercial de atendimento telefónico" e procuraram, através da Internet, contactos de estabelecimentos comerciais, mas também de pessoas, para estabelecerem contactos telefónicos com os mesmos. Identificavam-se como comerciais ou funcionários da EDP, "assumindo que o faziam em nome e representação dessa empresa, de quem se arrogavam ser funcionário, engodo destinado a conseguir que tais pessoas por si contactadas procedessem a transferências bancárias ou pagamentos de que viessem a ser os beneficiários", pode ler-se no acórdão a que o JN teve acesso.