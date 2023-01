Operário apanha 22 anos e meio de cadeia por matar patrão à martelada

O Tribunal de Setúbal condenou João Joaquim, trabalhador da construção, a 22 anos e meio de prisão, por ter matado o patrão, Francisco Faísca, numa obra em Setúbal. O arguido também foi condenado a pagar 160 mil euros à família da vítima, a título de indemnização.

O homicida, de 47 anos, pediu ao patrão mais dinheiro do que lhe era devido, para ir comprar droga, e não aceitou a nega. Matou-o à traição com um martelo, atingindo-o na nuca. Depois de ele cair ao chão, ainda lhe deu mais golpes. Tentou a fuga, mas foi travado pela dona da casa.

O crime ocorreu a 1 de fevereiro de 2022, numa casa da Rua Mariano Coelho, no centro de Setúbal, onde homicida e a vítima pintavam paredes. O agressor viu que o patrão tinha dinheiro na carteira e pediu-lhe mais pelo trabalho que estava a ser feito. Queria dinheiro para consumir droga. No dia anterior, tinha-lhe sido adiantado o pagamento acordado para o trabalho, mas já o tinha gasto. João trabalhava com Francisco há três anos e recebia o ordenado semanalmente.