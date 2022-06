Operário da panificação acusado de 843 crimes de pornografia de menores

João Paulo Costa e Alexandre Panda Hoje às 12:11 Facebook

Um operário da industria da panificação de Aveiro, taxista nas horas vagas, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de 843 crimes de pornografia de menores. O homem, de 34 anos, recebia e partilhava ficheiros mostrando bebés e crianças de origem essencialmente asiática, em ato sexual.

O indivíduo, que está em prisão preventiva desde setembro do ano passado após ter sido detido pela Polícia Judiciária, é natural da freguesia de Oliveirinha, onde vivia com um avô. Também era naquela localidade que trabalhava numa fábrica da indústria alimentar.

Quando foi detido, o indivíduo estava na posse de quatro mil imagens e vídeos que terão sido sacados da Dark Web, o lado oculto da Internet. No momento em que os inspetores entraram no anexo da casa do avô, onde o arguido vivia sozinho, o indivíduo estava a partilhar cerca de dois mil ficheiros de pornografia infantil através do programa "eMule". Foi precisamente através das partilhas que a PJ conseguiu localizar a morada do indivíduo, através do endereço de IP do seu computador.

Sem antecedentes criminais, o homem era solteiro mas tinha uma namorada.