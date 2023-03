Operários descontentes com patrão vandalizaram uma casa e 30 carros

Três trabalhadores da construção civil vandalizaram uma habitação e algumas dezenas de automóveis na terça-feira à noite, na zona da praia da Amorosa, em Chafé, Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, um dos indivíduos foi identificado e os outros dois fugiram.

O caso ocorreu cerca das 21.30 horas. Os trabalhadores, alegadamente descontentes com a falta de pagamento por parte do patrão, vandalizaram a habitação arrendada por este, onde se encontravam alojados, e depois saíram para a rua, desentenderam-se entre si e acabaram por danificar viaturas que se encontravam na via pública.

"Calculamos que tenham sido entre 20 a 30 [viaturas]", informou a fonte da GNR, referindo que, até ao momento, "não foi apresentada qualquer queixa por parte dos proprietários das viaturas".

Um morador lesado, que pediu para não ser identificado, relatou ao "Jornal de Notícias", que irá apresentar queixa esta quinta-feira na GNR, por danos na sua viatura e na da sua mulher, e adiantou que "outras pessoas tencionam fazê-lo, mas ainda não puderam porque estão a trabalhar".

"Foram cerca de 35 carros. Muitos, os reboques já os vieram buscar", contou, referindo que os suspeitos "partiram vidros e espelhos, riscaram carros, atiraram motos ao chão". "Há aqui uma rua que foi quase toda a eito. Partiram tudo", disse.

A GNR foi chamada ao local, tomou conta da ocorrência e identificou um dos indivíduos.

O caso vai ser participado ao Tribunal de Viana do Castelo.