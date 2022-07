Ordem anuncia inquérito a advogados ligados à Comunidade Israelita do Porto

A Ordem dos Advogados anunciou, esta sexta-feira, a abertura de uma investigação aos advogados que seriam recomendados pela Comunidade Israelita do Porto para tratar dos processos de obtenção de nacionalidade portuguesa por parte de descendentes sefarditas.

Em comunicado, o organismo adianta que seu bastonário, Luís Menezes Leitão, decidiu "solicitar de imediato aos competentes órgãos disciplinares da Ordem a urgente investigação e a atuação disciplinar às situações agora denunciadas". A abertura do procedimento tem ainda de ser confirmada pelo conselho deontológico.

O jornal "Público" noticia, esta sexta-feira, que os dois escritórios recomendados pela Comunidade Israelita do Porto para apoiar os interessados em naturalizar-se têm ou tiveram ligações com aquela entidade religiosa, cujo rabino, Daniel Litvak, chegou a ser detido e libertado, em março de 2022, no âmbito do inquérito à atribuição de nacionalidade portuguesa a descendentes dos judeus sefarditas, incluindo o oligarca russo Roman Abramovich.

Para Luís Menezes Leitão, em causa poderão estar "práticas de angariação de clientes, em violação do disposto nos arts. 67.º n.º2, 90.º, n.º2, h) e 98.º, n.º 1 do Estatuto da Ordem dos Advogados".

Os artigos referidos estabelecem, em primeiro lugar, que "o mandato forense não pode ser objeto, por qualquer forma, de medida ou acordo que impeça ou limite a escolha pessoal e livre do mandatário pelo mandante". Em segundo, que o advogado tem como dever "não solicitar clientes, por si e ou por interposta pessoa". E, em terceiro, que "o advogado não pode aceitar o patrocínio ou a prestação de quaisquer serviços profissionais se para tal não tiver sido livremente mandatado pelo cliente, ou por outro advogado, em representação do cliente, ou se não tiver sido nomeado para o efeito, por entidade legalmente competente".

De acordo com o "Público", os dois escritórios que seriam recomendados são Mónica João Teixeira (MJT) e Yolanda Busse, Oehen Mendes & Associados (YBOM&A). Têm ambas sede no Porto.